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Профессиональные инструменты
для контекстной и таргетированной рекламы

инструментарий для планирования, быстрого запуска и оптимизации
рекламных кампаний плюс партнерское вознаграждение

Зарегистрироваться и попробовать инструменты
Прямые доступы
во все рекламные кабинеты
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для пользователей

Что такое Click.ru

Click.ru — набор профессиональных инструментов для комплексного решения задач контекстной и таргетированной рекламы.

Мы создавали сервис для себя, для автоматизации ручного труда специалистов нашего агентства. В итоге функционалом Click.ru заинтересовались и наши партнеры.

В Click.ru вы можете экономить время, избегая рутинных операций, а также зарабатывать больше благодаря партнерскому вознаграждению до 18% от оборота.

Что такое Click.ru — набор профессиональных инструментов для комплексного решения задач контекстной и таргетированной рекламы
Яндекс.Директ
Google Ads (AdWords)
ВКонтакте
FaceBook
Instagram

Для кого наш сервис

Для штатных контекстологов и таргетологов

Полный контроль и дополнительный доход

Мы предоставляем полный доступ во все рекламные кабинеты. Создание аккаунтов и управление расходами, выставление счетов клиентам — все под контролем. Можно подключить существующие кампании к нашим аккаунтам, избежав неудобств переноса.

Для фрилансеров и рекламных агентств

Экономия рекламного бюджета и времени

Click.ru является премиум-партнером рекламных систем. Это позволяет нам создать особые условия для наших клиентов, обеспечив поддержку их бизнесу. Мы рады обеспечить вам экономию до 18% рекламного бюджета за счет партнерского реферального вознаграждения, а также экономию времени за счет автоматизации до 80% рутинных операций.

Профессиональные инструменты

Бесплатный набор профессиональных инструментов постоянно дополняется и улучшается, — мы сами используем их для работы.

Обучение и поддержка

Мы предлагаем обучение на курсах и вебинарах, а наша профессиональная служба поддержки окажет вам помощь в настройке рекламных кампаний.

Что такое Click.ru — набор профессиональных инструментов для комплексного решения задач контекстной и таргетированной рекламы

Рай для вашей бухгалтерии

Заключите всего один договор с нами и получайте единый комплект закрывающих документов по всем рекламным системам. Все автоматизировано.

Мы работаем как с физическими и юридическими лицами Российскими Федерации, так и с иностранными гражданами и юридическими лицами.

При желании вы можете пополнять аккаунт в Click.ru со счетов разных юридических лиц — для каждого из них мы заботливо подготовим комплект закрывающих документов. Это удобно, когда реклама нужна, а денег на счете юридического лица не хватает.

«Наша приоритетная задача — экономить время и деньги за счет автоматизации рутинных операций. Специалисты, которые работают с нашим продуктом, счастливы — мы освободили им время для умной аналитической работы с клиентами, переложив всю рутину на роботов. Присоединяйтесь и вы!»

Вознаграждение за работу

Click.ru ежедневно растет, и мы рады наградить партнеров, помогающих нам расти еще быстрее. Вы можете получить вознаграждение до 18% от рекламных бюджетов аккаунтов под управлением и 6% от дохода пользователей, привлеченных по вашей рекомендации.

Привлекать новых клиентов можно обоими способами одновременно!

Подробнее про партнерскую программу
Партнерская программа: Приводите клиентов в Click.ru и получайте вознаграждение в размере до 35% их расходов на рекламу.

Полный список инструментов

По типу задач:
По названию:
Парсер мета-тегов и заголовков
Позволяет быстро собрать мета-теги и заголовки с любого сайта.
Подробнее об инструменте
Добавить задачу
Парсер Wordstat
Парсинг частотностей слов. Возможен выбор региона. Слово, «Слово», «!Слово», [Слово].
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Сбор поисковых подсказок
Помощь в сборе поисковых подсказок в Яндексе и Google, а так же YouTube.
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Сбор фраз ассоциаций
Помощь в сборе фраз "Вместе с запросом ищут" под результатами поиска Яндекс и Google.
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Кластеризация запросов
Группировка слов поможет правильно продвигать слова в SEO и экономить на написании контекстных объявлений.
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Чек-лист оптимизации видео
Чек-лист по оптимизации видео на канале YouTube. Рекомендации экспертов.
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Group Created using Figma
Генератор из YML
Генерация запросов и рекламных объявлений для Директа и Ads из вашего YML файла.
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Нормализатор слов
Почистим ваше ядро от мусора, уберем дубликаты слов и лишние символы.
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Комбинатор слов
Позволяет быстро скомбинировать список слов из четырех колонок.
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Парсер сообществ ВКонтакте
Позволяет найти группы ВКонтакте с необходимой целевой аудиторией.
Подробнее об инструменте
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Парсер пользователей ВКонтакте
Позволяет собрать список активных пользователей из групп ВКонтакте.
Подробнее об инструменте
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Написание контекстных объявлений
Профессиональное написание рекламных объявлений для Яндекс Директа и Google Ads.
Подробнее об инструменте
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Рекомендатор Google Ads
Реальная экономия на Google рекламе до 30% за несколько кликов в день.
Подробнее об инструменте
Начать
Слова и объявления конкурентов
Бесплатный инструмент поиска контекстных объявлений и слов по которым показывались объявления.
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Медиапланирование
Подсказки ключевых слов для создания кампании и быстрый просчет медиапланов для Яндекса и Google
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Генератор объявлений
Автоматический генератор текстов объявлений для Директа и Google Ads
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Начать
новое!
Онлайн отчеты
Создайте отчет для вашего рекламодателя или для себя за пару кликов
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Обучающие материалы

Для повышения знаний наших пользователей предлагаем бесплатные курсы и семинары, обучающие видео и вебинары.

Ближайшие мероприятия

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Вебинар
среда 09 декабря 12:00 – 13:00

Бизнес и личный бренд в Одноклассниках: практика и кейсы

Андрей Карпов
Записаться бесплатно
Вебинар
среда 16 декабря 12:00 – 13:00

Накрутка поведенческих факторов 2021: методы, примеры, экономика, подводные камни

Дмитрий Иванов
Александр Чепукайтис
Записаться бесплатно
Вебинар
среда 23 декабря 12:00 – 13:00

Яндекс.Дзен для b2b и b2c: вся стратегия, пошаговый план и подводные камни

Тимур Угулава
Записаться бесплатно
Вебинар
среда 27 января 12:00 – 13:30

Кластеризация в Key Collector 4: перевернет ли рынок?

Александр Ожгибесов
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Отзывы пользователей

Удобный интерфейс, прозрачная система выплат, доступы в Яндекс Директ, и другие кабинеты с ведением статистики и прозрачностью расходов.
Абатурова Наталья, интернет-маркетолог
Нравится возможность получать дополнительный доход, за счет чего появляется возможность снижать стоимость разработки и поддержки рекламных кампаний для клиентов.
Иван Булаков, фрилансер
Удобный интерфейс, оперативный ответ службы поддержки и то, что можно связаться по телефону (это вообще огонь кстати), то что оплата по безналу.
Алексей Бурлаков, владелец агентства
Использую Клик уже полгода. Отличный сервис, позволяющий экономить время и деньги на рутине. Самый главный плюс в том, что вы прислушиваетесь к моим просьбам и делаете эти нововведения.
Дмитрий Караченцев, маркетолог
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Настоящий сервис собирает информацию, зарегистрированную в файлах «cookies» для целей адаптации функционала сервиса к потребностям пользователей, в целях сбора статистической информации для анализа и улучшения качества работы сервиса, а также в рекламных целях. При использовании данного сервиса, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов «cookies». Файлы «cookies» будут сохранены в памяти вашего устройства (ЭВМ, смартфон и пр.). Вы можете изменить настройки файлов «cookies» в вашем браузере, однако такие изменения могут повлиять на функциональность сервиса и ограничить его использование.

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