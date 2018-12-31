Рай для вашей бухгалтерии

Заключите всего один договор с нами и получайте единый комплект закрывающих документов по всем рекламным системам. Все автоматизировано.

Мы работаем как с физическими и юридическими лицами Российскими Федерации, так и с иностранными гражданами и юридическими лицами.

При желании вы можете пополнять аккаунт в Click.ru со счетов разных юридических лиц — для каждого из них мы заботливо подготовим комплект закрывающих документов. Это удобно, когда реклама нужна, а денег на счете юридического лица не хватает.