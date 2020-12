Настоящий сервис собирает информацию, зарегистрированную в файлах «cookies» для целей адаптации функционала сервиса к потребностям пользователей, в целях сбора статистической информации для анализа и улучшения качества работы сервиса, а также в рекламных целях. При использовании данного сервиса, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов «cookies». Файлы «cookies» будут сохранены в памяти вашего устройства (ЭВМ, смартфон и пр.). Вы можете изменить настройки файлов «cookies» в вашем браузере, однако такие изменения могут повлиять на функциональность сервиса и ограничить его использование.



This service collects information registered in cookies for the purpose of adapting the service functionality to the needs of users, in order to collect statistical information for analyzing and improving the quality of the service, as well as for advertising purposes. By using this service, you acknowledge your consent to the use of cookies. The cookies will be stored in the memory of your device (computer, smartphone, etc.). You can change the settings of cookies in your browser; however such changes can affect the functionality of the service and restrict its use.