инструментарий для планирования, быстрого запуска и оптимизации
рекламных кампаний плюс партнерское вознаграждение
Click.ru — набор профессиональных инструментов для комплексного решения задач контекстной и таргетированной рекламы.
Мы создавали сервис для себя, для автоматизации ручного труда специалистов нашего агентства. В итоге функционалом Click.ru заинтересовались и наши партнеры.
В Click.ru вы можете экономить время, избегая рутинных операций, а также зарабатывать больше благодаря партнерскому вознаграждению до 18% от оборота.
Мы предоставляем полный доступ во все рекламные кабинеты. Создание аккаунтов и управление расходами, выставление счетов клиентам — все под контролем. Можно подключить существующие кампании к нашим аккаунтам, избежав неудобств переноса.
Click.ru является премиум-партнером рекламных систем. Это позволяет нам создать особые условия для наших клиентов, обеспечив поддержку их бизнесу. Мы рады обеспечить вам экономию до 18% рекламного бюджета за счет партнерского реферального вознаграждения, а также экономию времени за счет автоматизации до 80% рутинных операций.
Бесплатный набор профессиональных инструментов постоянно дополняется и улучшается, — мы сами используем их для работы.
Мы предлагаем обучение на курсах и вебинарах, а наша профессиональная служба поддержки окажет вам помощь в настройке рекламных кампаний.
Заключите всего один договор с нами и получайте единый комплект закрывающих документов по всем рекламным системам. Все автоматизировано.
Мы работаем как с физическими и юридическими лицами Российскими Федерации, так и с иностранными гражданами и юридическими лицами.
При желании вы можете пополнять аккаунт в Click.ru со счетов разных юридических лиц — для каждого из них мы заботливо подготовим комплект закрывающих документов. Это удобно, когда реклама нужна, а денег на счете юридического лица не хватает.
«Наша приоритетная задача — экономить время и деньги за счет автоматизации рутинных операций. Специалисты, которые работают с нашим продуктом, счастливы — мы освободили им время для умной аналитической работы с клиентами, переложив всю рутину на роботов. Присоединяйтесь и вы!»
Click.ru ежедневно растет, и мы рады наградить партнеров, помогающих нам расти еще быстрее. Вы можете получить вознаграждение до 18% от рекламных бюджетов аккаунтов под управлением и 6% от дохода пользователей, привлеченных по вашей рекомендации.
Привлекать новых клиентов можно обоими способами одновременно!