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Партнерская программа

Приводите клиентов в Click.ru и получайте вознаграждение в размере до 18% их расходов на рекламу.

В чем суть заработка?

Вы можете заводить в Click.ru своих имеющихся клиентов в качестве «пользователей под управлением» и получать до 18% от их расходов на рекламу или рекомендовать нашу систему при помощи реферальной ссылки и получать вознаграждение в размере 6% от дохода привлеченных рефералов.

Оба способа заработка можно комбинировать и использовать одновременно!

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Партнерская программа: Приводите клиентов в Click.ru и получайте вознаграждение в размере до 35% их расходов на рекламу.

Привлечение клиентов под вашим управлением

Преимущества:

  • Прямой доступ в кабинеты рекламных систем
  • Прозрачная статистика доходов
  • Ежедневные начисления вознаграждения
  • Нет ограничений по выводу средств
  • Возможность оплаты рекламы заработанными средствами

Кому подходит:

  • Фрилансерам с несколькими клиентами
  • Небольшим рекламным агентствам, желающим получать дополнительное вознаграждение

Условия:

  • Вознаграждение до 12% от расхода ваших клиентов на контекстную рекламу
  • Вознаграждение до 18% от расходов ваших клиентов на таргетированную рекламу
  • Возможность подключать к системе ваши действующие аккаунты Google Ads, быстро копировать рекламные кампании из Яндекс.Директа
  • Для ускорения заработка просто подключите ваши действующие аккаунты Google Ads или скопируйте кампании из Яндекс.Директа
  • Условия партнерской программы

Сколько можно заработать?

Суммарный оборот клиентов руб. в месяц (без НДС): Яндекс.Директ Google Ads Таргетированная реклама
от 0 до 24 999 1.5 % 1.5 % 1.5 %
от 25 000 до 49 999 4.5 % 6 % 7.5 %
от 50 000 до 99 999 6 % 7.5 % 10.5 %
от 100 000 до 199 999 6 % 9 % 13.5 %
от 200 000 до 499 999 7.5 % 9 % 15 %
от 500 000 до 999 999 8.25 % 10.5 % 16.5 %
от 1 000 000 9 % 12 % 18 %

Подробные условия начисления и выплаты вознаграждения в нашем FAQ

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Привлечение по реферальной ссылке

Преимущества:

  • Абсолютная пассивность дохода
  • Ежедневные начисления вознаграждения
  • Отсутствие ограничений по выводу средств
  • Прозрачная статистика доходов

Кому подходит:

  • Активным участникам форумов и тематических сообществ
  • Владельцам сайтов и групп в соцсетях в тематике интернет-маркетинга

Условия:

  • Вознаграждение в размере 6% от доходов привлеченного реферала в течение первого года его работы
  • По истечение 365 дней с момента регистрации реферала возможно продление получения вознаграждения на 180 дней, если суммарный оборот пользователей под управлением рефералом вырос по отношению к предыдущим 180 дням более чем на 5%
  • Система имеет право в одностороннем порядке отключить начисления, если:
    - пользователь будет уличен в самореферальстве. Запрещается регистрация по реферальной ссылке своих же аккаунтов.
    - в течение 3х месяцев после регистрации привлеченный реферал не начнет работу

Сколько можно заработать?

Количество рефералов Доход рефералов, руб. Ваш месячный доход, руб.
1 100 000 6 000
5 500 000 30 000
20 2 000 000 120 000
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Как выводить деньги?

Средства, заработанные в партнерской программе, можно вывести на электронные кошельки WebMoney, Яндекс Деньги и QIWI, а так же перевести на баланс любого пользователя под управлением и рефинансировать обратно в рекламу.

Вывод средств на электронные кошельки осуществляется в течение трех дней с момента формирования заявки. Перевод на баланс пользователя - мгновенно.
Комиссии за вывод составляют от 0% до 1% от суммы вывода, в зависимости от способа.
Минимальная сумма вывода - 1000 рублей или 20 WMZ.

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