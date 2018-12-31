Партнерская программа

Приводите клиентов в Click.ru и получайте вознаграждение в размере до 18% их расходов на рекламу.
Вы можете заводить в Click.ru своих имеющихся клиентов в качестве «пользователей под управлением» и получать до 18% от их расходов на рекламу или рекомендовать нашу систему при помощи реферальной ссылки и получать вознаграждение в размере 6% от дохода привлеченных рефералов.
Оба способа заработка можно комбинировать и использовать одновременно!
|Суммарный оборот клиентов руб. в месяц (без НДС):
|Яндекс.Директ
|Google Ads
|Таргетированная реклама
|от 0 до 24 999
|1.5 %
|1.5 %
|1.5 %
|от 25 000 до 49 999
|4.5 %
|6 %
|7.5 %
|от 50 000 до 99 999
|6 %
|7.5 %
|10.5 %
|от 100 000 до 199 999
|6 %
|9 %
|13.5 %
|от 200 000 до 499 999
|7.5 %
|9 %
|15 %
|от 500 000 до 999 999
|8.25 %
|10.5 %
|16.5 %
|от 1 000 000
|9 %
|12 %
|18 %
Подробные условия начисления и выплаты вознаграждения в нашем FAQ
|Количество рефералов
|Доход рефералов, руб.
|Ваш месячный доход, руб.
|1
|100 000
|6 000
|5
|500 000
|30 000
|20
|2 000 000
|120 000
Средства, заработанные в партнерской программе, можно вывести на электронные кошельки WebMoney, Яндекс Деньги и QIWI, а так же перевести на баланс любого пользователя под управлением и рефинансировать обратно в рекламу.
Вывод средств на электронные кошельки осуществляется в течение трех дней с момента формирования заявки.
Перевод на баланс пользователя - мгновенно.
Комиссии за вывод составляют от 0% до 1% от суммы вывода, в зависимости от способа.
Минимальная сумма вывода - 1000 рублей или 20 WMZ.