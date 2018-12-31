Партнерская программа

В чем суть заработка?

Вы можете заводить в Click.ru своих имеющихся клиентов в качестве «пользователей под управлением» и получать до 18% от их расходов на рекламу или рекомендовать нашу систему при помощи реферальной ссылки и получать вознаграждение в размере 6% от дохода привлеченных рефералов.

Оба способа заработка можно комбинировать и использовать одновременно!